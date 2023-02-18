Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Kahramanmaraş depremlerinin ardından megakentte gerçekleşmesi olası olan deprem için araştırmalarını hızlandırmış durumda. 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da olası büyük bir depremden sonra çok daha zor durumların yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç şiddetinde olacak? Beklenen İstanbul depreminden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR, KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

İstanbul deprem tarihine bakıldığında, İstanbul'da son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği görülüyor. Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak belirtiliyor. DHA'ya konuşan Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremine ilişkin;

"İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor.



Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNDEN EN ÇOK HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığında en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçeler olarak görülüyor.

