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İstanbul elektrik kesintisi listesi! 25 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir?

25.07.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü AYDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Çok sayıda ilçe ve noktada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı aktarıldı. Peki 25 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ 25 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi listesi! 25 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir?

25 Temmuz elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki 25 Temmuz elektrik ne zaman gelecek? Elektrik saat kaçta gelir? 25 Temmuz 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

25 TEMMUZ PAZARTESİ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

25 Temmuz Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

25 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

25 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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