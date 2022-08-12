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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

12.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 12 Ağustos 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Çok sayıda vatandaş megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek kesintilere ilişkin internette araştırma yapıyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan planlı kesintiler merak konusu oldu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi paylaşıldı. 12 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 12 Ağustos Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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elektrik kesintisi Ayedaş son dakika bedaş arıza
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