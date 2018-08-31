İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya böyle savruldu

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinden Esenyurt'ta bir caddede yaşandı. Bir kişi cadde üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden hızla gelen kırmızı renkli bir ticari taksi, yaya adamı fark edemedi. Yaya adam metrelerce havaya savruldu. Olayı gören ve sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine sağlık ve polis ekibi çağırdı. Olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. İsmi henüz öğrenilemeyen adam, hastanede tedavi altına alındı.
Olayı gören bir esnaf ise yaşananları anlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yaya adamın karşıya geçmek için yol çıktı. Araçların 2 yönlü olarak kullandığı cadde de sol tarafından gelen araçları geçtikten sonra sağ şeritten gelen diğer aracın kendisine hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor. (İHA)
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