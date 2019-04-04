HABER

İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:42 | Son Güncelleme

38. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri kapsamında, yönetmen Şerif Gören, akademisyen Jak Şalom, oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a ödül verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nin galası ve Sinema Ödülleri töreni yapıldı.

Uniq İstanbul'da gerçekleşen galaya, usta oyuncular Selda Alkor, Kadir İnanır, Serdar Gökhan ve Göksel Arsoy gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, törende yaptığı konuşmada, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "38 yıldır devam ediyoruz. Bunun sebebi de lale kartla, biletle ya da biletsiz bize destek veren siz sevgili seyircilerimizsiniz. Bizi sahiplenmeye devam edin. Çünkü bu festival sizin." dedi.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri kapsamında, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" usta yönetmen Şerif Gören'e takdim edildi.

"Sinema Onur Ödülleri"nin oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a verildiği festivalde, "Sinema Emek Ödülü"nü ise akademisyen Jak Şalom aldı.

38. İstanbul Film Festivali, yönetmenliğini Alexis Michalik'in üstlendiği Edmond filminin gösterimiyle başladı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Oylar yeniden sayıldı sonuç değişmediOylar yeniden sayıldı sonuç değişmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul film festivali

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması

AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.