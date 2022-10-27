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İSTANBUL-(GENİŞ HABER)ŞİŞLİ'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

27.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı.

İSTANBUL-(GENİŞ HABER)ŞİŞLİ'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı. Dumandan etkilenenler, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Dumandan etkilenenler ile yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında saat 07.30 sıralarında çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst kata dolması nedeniyle evlerinden çıkmayanlar balkona ve çatıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Bazıları da itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıktı. Duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir kişiye itfaiye eri oksijen maskesini takarak dışarı çıkardı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Yaralı, sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle üst kattan itfaiye merdiveniyle indirilen Sofi Yavuyarım "Yangın en alt katta çıktı. Dumandan göz gözü görmüyordu. En üst katta mahsur kaldık. Duman soluyoruz, ölüyoruz diyoruz. İtfaiye geldi. Bizi merdiven ile indirdi. Yaşadığımıza ne bileyim mucize. Ben rahatsızım. Astımım var. Çok yoğun duman vardı" dedi.

"İNSANLAR ÇATIDA MAHSUR KALDI"
Bina sakini Mehmet Kızılkum En alt kattaki daireden dışarıya ateş fışkırıyordu. Burası komple duman kaplıydı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dairede kalanlar da dışarı çıktı ama onlar da yangının neden çıktığını bilmiyorlar. Yangın komple binayı sardı. İnsanlar hep çatıda mahsur kaldı. İtfaiye kurtardı. Dumandan etkilenen 3-5 kişi hastaneye gitti. Bir itfaiye eri de hastaneye gitti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
İtfaiye merdiveni ile kurtarılanlar
Düşen itfaiye erinin sedye ile ambulansa alınması
İtfaiye erinin kendi oksijen maskesini takarak çıkardığı kişi
Çocukların kurtarılması
Evcil hayvanları ile dışarı çıkanlar
Genel ve detaylar

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