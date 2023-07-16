HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul göçmenlere kapatıldı mı? ‘39 ilçede oturma izni yasaklandı’ iddiası üzerine açıklama geldi…

İstanbul göçmenlere kapatıldı mı? ‘39 ilçede oturma izni yasaklandı’ iddiası üzerine açıklama geldi…

16.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da göçmen yasağı iddiaları üzerine açıklama geldi. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "İddialar gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul göçmenlere kapatıldı mı? ‘39 ilçede oturma izni yasaklandı’ iddiası üzerine açıklama geldi…

İstanbul’da göçmenlere oturma izni bundan sonra verilmeyecek iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaların ardından beklenen açıklama geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlıkça açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının, mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerde gerek mahalleler gerekse ilçeler nezdinde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizlerini yaptığı, bunu seyreltmeye yönelik tedbirler aldığı ifade edilen açıklamada; bu kapsamda, İstanbul'un 2019'da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatıldığı kaydedildi.

2

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı toplam 63 ilde 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür."

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır. Mekansal yoğunlaşmaya yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hulusi Akar'dan o gece hakkında çok konuşulacak sözler! "Sık ulan şerefsiz"Hulusi Akar'dan o gece hakkında çok konuşulacak sözler! "Sık ulan şerefsiz"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul göçmen mülteci Oturma izni

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.