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İstanbul hava durumu | Meteoroloji uyarmıştı, şiddetli yağış etkili oldu

15.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından kentte, kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Birçok ilçede yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken, bazı alt geçitler suyla doldu. Gece saatleri için ise yeni bir uyarı geldi.

İstanbul hava durumu | Meteoroloji uyarmıştı, şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.

İstanbul'da bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.

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METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

15 Haziran Salı günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; İstanbul’da sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden yarın (16 Haziran) sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunmuştu.

Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı (15 Haziran Salı hava durumu) Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı (15 Haziran Salı hava durumu)

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün gün boyu kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklık gündüz 22, gece ise 15 derece ortalamasında olacak.

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ISTANBUL HAVA DURUMU

"GECE İKİNCİ DALGA DAHA KUVVETLİ OLACAK"

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yağışla ilgili olarak "Geceden itibaren gelecek ikinci dalga biraz daha kuvvetli olacak" ifadelerini kullandı.

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