Sahaflar Çarşısı'na nasıl gidilir? Sahaflar Çarşısı nerede, hangi semtte?

Tarihi dokusu ve şahit olduğu yüzlerce yıllık anı ile İstanbul birbirinden özel ve tarihi yapılara da ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle kitap sevenlerin en uğrak yerlerinden biri olan Sahaflar Çarşısı da bu tarihi mekânlar arasında yer alır. Bulunduğu semt ile de anılan çarşıya ulaşım için birden fazla seçenek vardır.

Sahaflar Çarşısı nerededir?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sahaf dükkânlarının büyük camilerin etrafında olduğu bilinmektedir. Sosyal hayatın getirisi ve cami eksenli ticaret bu durumun başlıca sebebi kabul edilmiştir. Sahaflar Çarşısı’nın da daha önce başka bir konumda olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul’un en gözde ve tarihi ilçelerinden biri olan Fatih ilçesi, Sahaflar Çarşısı’nın da bulunduğu yerdir. Çarşının bulunduğu semt ise Beyazıt’tır. Hatta bu nedenle çarşı Beyazıt Sahaflar Çarşısı adı ile de bilinmektedir.

Sahaflar Çarşısı hangi semttedir?

Evliya Çelebi’den kalan belgelere istinaden anlattıklarına göre Sahaflar Çarşısı daha önce Kapalıçarşı’nın içindeki elli dükkândan ibaretti. 1910’lara kadar sahaflar Hakkaklar Çarşısı içindeyken zaman içinde dükkanlar yer değiştirdikçe çarşı bugünkü yerini aldı. Merkezi bir konumda olması ile son derece kolay bir ulaşımı bulunan Sahaflar Çarşısı, Fatih ilçesinin Beyazıt semtinde yer almaktadır. Bu semte giden toplu taşıma araçları kullanılarak çarşıya ulaşabilmek mümkün olur.

Sahaflar Çarşısı'na nasıl gidilir?

Beyazıt Sahaflar Çarşısı hangi otobüs durağından binilirse binilsin Beyazıt otobüs durağında inilerek ulaşılabilecek bir konumdadır. Bu nedenle Beyazıt durağına giden otobüslere binilmelidir. Çarşıya ulaşmak için toplu taşıma seçenekleri şunlardır:

Bağcılar / Kabataş hattından otobüslere binilerek Beyazıt durağında inilir.

Eminönü ya da Aksaray’dan yürüyerek çarşıya ulaşılabilir.

Metro ile M2Eye binilir.

Tren ile B1’e binilir.

Tramvay ile B1’e binilir.

Otobüs ile gidecekler için şu otobüs numaraları geçerlidir:

36V

77A

28

PD1

93T

86V

Sahaflar Çarşısı'nda ne satılır?

Tarihi on beşinci yüzyıla kadar dayanan Sahaflar Çarşısı, yerli yabancı turistlerin, kitap severlerin, tarihe ilgisi olanların uğrak yeri haline gelmiştir. Fatih’te yer alan çarşıda eski ve yeni tüm kitaplar satılır. İkinci el kitapların yanı sıra ikinci el dergilerin de satıldığı Sahaflar Çarşısı, adından da anlaşıldığı gibi artık basımı olmayan kitapların ve dergilerin de bulunabildiği bir yerdir.

Sahaflar Çarşısı hafta sonu açık mı?

Sahaflar Çarşısı, gün içinde sabah 08:00’da açılır. Kapanış saati de genel olarak 22:00’dır. Sadece hafta içi değil hafta sonu da açık olan çarşıda belirlenen saatler içinde alışveriş yapabilmek mümkündür.







