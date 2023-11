Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne nasıl gidilir? Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi nerede?

Dünyaca ünlü müzelerden biri olan Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne adını veren Maria Tussaud, 1761 yılında Fransa’da doğmuştur. Annesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Dr. Philippe Curtius’tan öğrendiği balmumu sanatı ile dünya çapında bir sanatçıya dönüşmüştür. İlk balmumu heykeli Voltaire olan Tussaud, bu heykeli 1777 yılında yapmıştır. Voltaire dışında birçok ünlü ismi hatta Fransız akımı esnasında öne çıkan kurban kişileri de modellemiştir. Adını alan müzenin bugün Hong Kong, Berlin, Sidney gibi birçok farklı şehirde toplam yirmi dört şubesi vardır.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi nerededir?

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nin merkezi İngiltere Londra’dadır. On sekizinci yüzyıla ulaşan tarihi ve dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda ünlü olan birçok ismin modellendiği balmumu heykellerinin sergilendiği müzenin bir şubesi de İstanbul’dadır. Amsterdam, New York, Berlin, Sidney gibi birçok farklı şehirde de şubesi bulunan müzenin yalnızca Londra’daki merkez şubesinde on dört bölüm bulunmaktadır. Her bir bölümünde farklı sergilemeler yapılan müze interaktif bir konsepte sahip olması ile de dikkat çekmektedir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne nasıl gidilir?

2017 yılında İstanbul’da şubesi açılan Madam Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, Beyoğlu’nda Grand Pera binası içinde yer almaktadır. Müzeye gitmek için Beyoğlu semtine ulaşmak gerekir. Bunun için metro ya da otobüs gibi seçenekler kullanılabilir. Eğer metro ile gidilecekse şu şekilde gidilir:

Yenikapı durağında inilir.

Hacıosman – Yenikapı hattında seferi olan metroya binilir.

Taksim’de inilir.

İstiklal Caddesi boyunca yürüme mesafesinde müzeye ulaşılır.

Kadıköy’den gelinecekse:

Söğütlüçeşme Metrobüs durağından Zincirlikuyu’ya gidilir.

M2 Hacıosman – Yenikapı hattına aktarma ile Taksim durağında inilir.

Beş dakikalık yürüme mesafesi ile müzeye ulaşabilmek mümkündür.

Ümraniye’den:

522 nolu otobüse binilir.

Köprülü Kavşak durağından M2 metrosuna binilir.

Tuzla, Pendik, Kartal ya da Maltepe’den:

500T otobüsüne binilir.

Levent durağında inilir.

M2 metrosuna binilir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi hafta sonu açık mı?

Türkiye’deki tüm müzeler genel olarak pazartesi hariç her gün çalışma saatleri boyunca ziyaret edilebilirdir. Madam Tussauds Balmumu Heykel Müzesi’de Grand Pera’nın giriş katında yer alır. Bu müze pazartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın her günü açıktır. Müze giriş saati 11:00 kapanış saati ise 21:00’dır. Müzeye girmek için son saat 20:00 olarak belirlenmiştir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi giriş ücreti ne kadar?

250 yıllık bir geçmişe sahip olan Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi İstanbul Şubesi, farklı alanlarda tanınmış olan dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerini sergilemektedir. Diğer müzelerde olduğu gibi bu müze için de belirlenen bir giriş ücreti vardır. Giriş ücretleri yıllık olarak güncellenmekte ve öğrenci indirimleri bulunmaktadır. Eylül 2023 tarihinde açıklanan fiyatlara göre giriş ücretleri:

Öğrenciler ve 2-11 yaş arası çocuklar için: 236 TL

Yetişkinler için: 280 TL

0/24 ay arası çocuklar için: Ücretsizdir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nde kimler var?

Müze dört farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her birinde farklı alanlardan ünlü kişilerin balmumu heykelleri yer alır. Müzik için ayrılan kısımda Müslüm Gürses’ten Madonna’ya ünlü isimlerin balmumu heykelleri sergilenmektedir. Film kısmında E.T., Shrek, Örümcek Adam gibi ünlü film karakterleri, tarih ve liderler kısmında ise Atatürk, Sabiha Gökçen, Kraliçe Elizabeth gibi önemli isimler yer almaktadır. Muhammedi Ali, Messi gibi ünlü isimler de müzenin spor bölümündedir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nde neler sergilenir?

Türk figürlerinin yanı sıra dünya yıldızlarının da bulunduğu müzede heykellere dokunmak, heykellerle fotoğraf çektirmek ya da temasta bulunmak serbesttir. İnteraktif bir özelliği de bulunan müze de örnek olarak MFÖ’nün bulunduğu alanda enstrümanlar ile fotoğraf da çektirilebiliyor. Müze gruplara olduğu gibi bireysel ziyaretlere de açıktır. İstanbul’daki önemli tarihi binalar arasında yer alan Grand Pera’da bulunan müze 2017’den bu yana birçok misafir ağırlamıştır.