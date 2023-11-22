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Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir? Masumiyet Müzesi nerede, ziyarete açık mı?

21.11.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Ülkemizin her bölgesi bir yandan farklı kültürel miraslarıyla dikkat çekerken bir yandan da tarihi izleri yansıtmaktadır. Masumiyet Müzesi de bu önemli kültürel zenginler arasında yer almaktadır. Bu müzenin ismi, geçmişte Nobel ödülünü almaya hak kazanmış olan ve önde gelen Roman yazarları arasında bulunan Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanından gelmektedir. Peki, Masumiyet Müzesi’ne nerededir ve nasıl gidilir?

Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir? Masumiyet Müzesi nerede, ziyarete açık mı?

Masumiyet Müzesi, İstanbul’un ilk ve tek şehir müzesi olma özelliğine sahiptir. 19.yüzyıl zamanlarından kalma eski bir konutun müzeye çevrilmesiyle meydana gelen bu önemli yapı, şehrin görülmeye değer tarihi müzelerinden biridir. Bu müzenin en dikkat çeken özelliği ise içerisinde tarihi eserler yoktur. Bunun yerine aynı ismi taşıyan romanda yer alan karakterlerle ilgili eşyalar vardır. Kültür turizmi yönünden önemli bir yere sahip olan bu müzeye ulaşımda son derece kolaydır.

Masumiyet Müzesi nerede?

İstanbul, kültürel zenginleriyle öne çıkan birçok noktası turistik bir bölge olarak anılan önemli şehirlerimizden biridir. Masumiyet Müzesi de şehrin ön plana çıkan ve kültürel dokusu ile dikkat çeken müzeleri arasında bulunmaktadır. Bu müze, İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan Beyoğlu ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Çukurcuma semtinde hizmet vermektedir.

İstiklal Caddesi ile Topkapı arasında konumlanan bu müze toplam üç kattan meydana gelmektedir. Her katında Orhan Pamuk’un aynı ismi taşıyan romanında yer alan karakterlerin hayat tarzlarını yansıtan eserlerle karşılaşmak mümkündür.

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Masumiyet Müzesi’ne nasıl gidilir?

İstanbul’da yer alan Masumiyet Müzesi’ne yıl boyunca şehir dışından pek çok yerli ve yabancı turist gelmektedir. Turistik yapılar arasında yer alan müze aynı zamanda ilk ve tek şehir müzesi olma özelliğini elinde bulundurduğundan aynı bir öneme sahiptir. Bu müzeye ulaşımda birden fazla farklı ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Şahsi aracı olan kişiler yol tarifi veren haritalar aracılığıyla kolay bir şekilde müzenin olduğu bölgeye erişim sağlayabilir. Şahsi aracı olmayan ya da şahsi aracıyla gelmeyi planlamayan kişiler ise tramvay, metro veya şehir içi otobüs hatlarını kullanabilir.

Otobüsle gelmek isteyenler Taksim bölgesine hareket eden otobüs hatlarını kullanabilir. Tramvay hattını kullanmak isteyenler de tramvaya bindikten sonra Taksim durağında inip, ardından biraz yürüyerek müzenin olduğu bölgeye ulaşım sağlayabilir. Metro ile gelmeyi düşünenler ise şu metro hattını tercih edebilir;

  • M2 Yenikapı-Seytantepe-Hacıosman metro hattı (Bu metro hattına binildiğinde Taksim durağında inilmelidir. Sonrasında yaya olarak ortalama 10 dakika içerisinde ulaşım mümkündür.)

Masumiyet Müzesi gerçek bir hikaye mi?

İstanbul’un önemli ve tek şehir müzesi olma özelliğini taşıyan Masumiyet Müzesi, Nobel ödülünü alan en genç edebiyatçılar arasında bulunan ve Türk romancı kimliğiyle öne çıkan Orhan Pamuk’un aynı isimli kitabından uyarlanarak ortaya çıkarılmıştır. Toplamda üç kattan oluşan bu müzenin giriş kısmında başkaraktere ait sigara izmaritleri ile eşyalar yer alırken, üst katında ise yapının müze olmadan önceki tasarım şekilleri bulunur.

Müzenin en dikkat çeken niteliklerinden biri ise romanda yer alan tüm kısımların müze içerisinde numaralandırılmış olarak yer almasıdır. Ayrıca müze içerisinde romanda geçen konuların yanı sıra ünlü bir foto muhabiri ve yazar olarak da bilinen Ara Güler’in fotoğrafları da sergilenmektedir. Masumiyet Müzesi romanı gerçek bir öyküyü yansıtmamaktadır. Bu roman tamamen yazarın kafasında yaratmış olduğu bir hayal ürünüdür.

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Masumiyet Müzesi ziyarete açık mı?

Masumiyet Müzesi günümüzde ziyaret edilen önemli müzeler arasında bulunmaktadır. Ziyarete açık olan bu müzenin ziyaret günleri ise Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve hafta sonlarıdır. Pazartesi günleri kapalı olan bu müzenin ziyaret saatleri ise sabah saat 10.00 ile akşam saat 18.00 arasıdır.

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