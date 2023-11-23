Miniatürk'e nasıl gidilir? Miniatürk nerede, hangi semtte?

2003 yılında “Büyük ülkenin küçük bir modeli” mottosu ile yola çıkan ve içeriğinde yer alan eserler ile ve sunduğu hizmetler ile turistik bir gezi parkı olan Miniatürk, bir minyatür parkıdır. Tarihteki farklı dönemlerden, uygarlıklardan bilinen, dönemini ve uygarlığını temsil eden maketlerin sergilendiği parkta 137 adet mimari eserin minyatürü bulunmaktadır.

Miniatürk nerededir?

Roma, Eski Yunan, Hitit, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden farklı yapıların 1/25 oranında küçültülerek yapılan maketlerinin bulunduğu Miniatürk, sesli rehber sisteminin de ilk kez uygulandığı yer olma özelliğine sahiptir. İstanbul’da Beyoğlu Örnektepe’de yer alan Miniatürk eğlence alanları ile de bilinir. Kumandalı Tekne, Mini Stadyum, Masal Ağacı, Satranç Alanı, Labirent Park, Feribot, Miniatürk Gezi Treni, Flyride Gelikopter Turu Simülasyonu ve Miniatürk Osmanlı Fotoğrafçısı bu eğlence alanlarıdır.

Miniatürk'e nasıl gidilir?

Miniatürk giriş ücreti tam ve öğrenci olarak değişkenlik göstermektedir. Yetişkin giriş ücretleri 40 TL, öğrenci indirimli giriş ücretleri ise 20 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı turistler için giriş ücretleri 90 TL, polis, askeri personel ve öğretmenlere de 20 TL’dir. Giriş ücretleri dönemsel olarak güncellenmekte ve Miniatürk’ün resmi sitesinde yayınlanmaktadır.

Parka ulaşmak için birden fazla ulaşım seçeneği vardır. Kristal İstanbul ve Panaroma Zafer Müzesi’nin de içinde yer aldığı Miniatürk’e gidebilmek için farklı istikametlerden gelenlerin binebileceği farklı otobüs ve metro hatları bulunur.

Miniatürk'e gitmek için hangi durakta inilir?

Miniatürk’e toplu taşıma aracılığı ile ulaşmak isteyen kişiler Minatürk durağında inmelidir. Farklı istikametlerden gelecek olan kişiler bulundukları yere göre şu otobüs numaralarını tercih edebilirler:

47Ç

47N

47E

47

41ST

49

49B

Anadolu Yakası’ndan Miniatürk'e nasıl gidilir?

Anadolu Yakası’nda Kadıköy’den gidecek olanlar için de birkaç seçenek bulunur. Eminönü’nden aşağıdaki otobüslere binerek Miniatürk’e ulaşmak mümkündür:

47Ç

47E

47N

47

Metrobüs kullanarak Halıcıoğlu durağından 41ST numaralı otobüslere binilir ve aktarma yapılır. Kartal, Pendik ya da Tuzla’dan gidecekolan kişiler 500T otobüsüne binmeli ve daha sonra 41ST numaralı otobüse aktarma yapmalıdır.

Miniatürk'e metro ile nasıl gidilir?

Miniatürk’e otobüs ve metrobüs dışında metro ile de ulaşılabilir. Örnek olarak Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinden gelecek olan kişiler M1 Yenikapo – Havalimanı metro güzergahını kullanmalıdır. Buradan metrobüse aktarma yapılır. Metrobüsten Halıcıoğlu durağında inildikten sonra 41ST nolu otobüse binilerek Miniatürk’e ulaşım sağlanabilir.







