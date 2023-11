Beylerbeyi Sarayı'na nerede gidilir? Beylerbeyi Sarayı nerede?

İstanbul’daki birçok tarihi yapı gibi Beylerbeyi Sarayı’nın da hatırı sayılır bir geçmişi vardır. Yazlık bir saray olarak yaptırılan Beylerbeyi Sarayı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır ve ziyarete açıktır. İsmini de bulunduğu semt olan Beylerbeyi’nden almıştır. Mimar Sarkis Balyan’a dönemin Osmanlı padişahı Abdüllaziz’in verdiği talimat üzerine yaptırılmıştır.

Beylerbeyi Sarayı nerededir?

Sarayın mimarisi Avrupa barok tarzındadır. Hem Rönesans hem de barok tarzının bir araya getirilmesi ile yapılmıştır. Deniz kenarındaki bir rıhtımın üzerine inşa edilen kagir bir yapıdır. Yüksek bir bodrum üzerindedir ve iki katlıdır. Saraya adını da veren Beylerbeyi semti, sarayın bulunduğu yerdir. Anadolu Yakası’nda yer alan Üsküdar’dadır. Deniz yolu ile saraya kolayca ulaşım sağlanabilir. Birkaç bölümü dışında ziyarete açık olan saraya birden fazla yol ile gidilebilir.

Beylerbeyi Sarayı’na nasıl gidilir?

Görülmeye değer tarihi ayrıntıları bulunan Beylerbeyi Sarayı’na daha çok deniz yolu ile ulaşım sağlanır. Ancak bunun dışında araçlarla da gidebilmek mümkün olur. Anadolu Yakası’nda olan saraya Avrupa Yakası’ndan vapura binerek gidilebilir. Kabataş- Eminönü ya da Beşiktaş vapurlarından birine binerek Beylerbeyi Sarayı’na ulaşabilmek mümkündür. Buradan da Beykoz’a giden otobüslere binip birkaç durak sonra inerek sarayın olduğu yere ulaşılabilir.

Beylerbeyi Sarayı’na otobüsle nasıl gidilir?

Müze olarak gezilebilen Beylerbeyi Sarayı’na otobüs ile de gidilebilmektedir. Anadolu Yakası’ndan ulaşım sağlanacaksa Kadıköy Limanı’ndan şu otobüslere binilebilir:

15F

12H

14M

Üsküdar Limanı’ndan şu otobüslere binilebilir:

15R

15Y

15ŞN

15H

15C

15

15KÇ

15K

15P

15M

15S

Avrupa Yakası’ndan otobüs ile ulaşım sağlanacak ise Söğütlüçeşme yönüne giden herhangi bir metrobüse binerek Boğaziçi Köprüsü durağında inilmelidir. Eğer Bağcılar tarafından geçilecekse Kabataş-Bağcılar tramvay hattı kullanılabilir.

Beylerbeyi Sarayı’nın içine giriliyor mu?

1851 yılında bu bölgede bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangın sonucunda daha önceki ahşap olan saray ciddi bir hasar görmüştür. Bu nedenle uğursuzluğuna inanılan ve kullanıma kapatılan saray daha sonra Abdülaziz döneminde yeniden canlanmıştır. Saray Mermer Köşk, Ahır Köşk, Sarı Köşk ve iki adet küçük deniz köşkünden oluşur. Bazı bölümleri ziyarete açıktır.

Sarayın 26 adet küçük odası, 6 adet devlet odası vardır ve iç kısmı beyaz mermer ile süslenmiştir. Zemin büyük bir kilimle ve halılar ile kaplıdır. Oldukça görkemli bir yapı olan Beylerbeyi Sarayı’nın Ahır Köşk, Sarı Köşk ve Mermer Köşk bölümleri ziyarete kapalıdır. Mabeyn ve harem bölümleri gezilebilmektedir.

Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Türkiye’deki müzelerin çoğunluğunda olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı da pazartesi günleri dışında her gün ziyarete açık olan bir müzedir. Giriş ise bölümden bölüme değişiklik gösterecek biçimde ücretlendirilmiştir. Pazartesi günü hariç her gün sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında açık olan ve ziyaret edilebilen müzenin giriş ücretleri 2023 yılı itibarı ile on sekiz yaş altı öğrenciler için ücretsizdir. Bunun dışında yabancı turistlere 200 TL yerli turistlere ise 50 TL giriş ücreti vardır. Müzede ayrıca müzekart da geçerlidir.