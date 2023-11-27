Kınalıada’ya nasıl gidilir? Kınalıada vapur seferleri ve saatleri

Kınalıada hem tarihi dokusu hem denizi hem de eşsiz plajlarıyla ön olana çıkan turistik bir bölgedir. Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu adada doğa ile iç içe zaman geçirmek de mümkündür. Özellikle İstanbul’dan günübirlik tatil kaçamakları için çok sık tercih edilmektedir. Çevresi tamamen yerleşim alanlarıyla kaplı olan bu adanın ismi, kızıl renge sahip toprağından gelmektedir. Kınalıada’ya ilk kez gelecek olanlar için yol tarifi bilgisine sahip olmak önemlidir.

Kınalıada nerede?

Kınalıada, İstanbul’un Adalar ilçesinde konumlanan hem tarihi yapıları hem de yeşillik alanlarıyla öne çıkan küçük bir adadır. Dört mevsimde ziyaret edilebilen noktalar arasında bulunan ada, özellikle bahar ve yaz döneminde bir hayli kalabalık olmaktadır. İstanbul şehrine daha yakın bir konumda bulunduğundan bu bölgeden çok sayıda ziyaretçi ağırlar. Prens Adaları olarak da ifade edilen adalar grubu içerisinde yer almaktadır. Tertemiz ve masmavi denizi ile dikkat çeken ada İstanbul’un görülmeye değer yerleri arasındadır.

Kınalıada’ya nasıl gidilir?

Kınalıada’ya ulaşımda tek seçenek deniz yolu ile ulaşımdır. Bunun için birden fazla farklı noktadan bölgeye vapur seferleri düzenlenmektedir. Vapurların yanı sıra motor gibi deniz araçlarıyla da ulaşım mümkündür. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa tarafından düzenli olarak adaya seferler yapılmaktadır. Anadolu tarafından gelmeyi planlayan ziyaretçiler Kadıköy ya da Bostancı vapur iskelesi seçeneklerini değerlendirebilir. Avrupa tarafından gelmeyi düşünen ziyaretçiler ise Kabataş ya da Eminönü iskelelerinden kalkan vapurları tercih edebilir.

Kınalıada vapur seferleri ve saatleri

Kınalıada’ya gitmek isteyen ziyaretçiler için vapur sefer bilgilerini öğrenmek büyük önem taşımaktadır. Kınalıada sefer saatleri yaz döneminde farklı kış döneminde farklı olabilir. Adaya sefer düzenleyen vapurların kalkış saatleri ise genel olarak şu şekildedir:

Bostancı-Kınalıada vapur saatleri: Sabah saat 07.00’den itibaren gece saat 12’ye kadar.

Kadıköy-Kınalıada vapur saatleri: Sabah saat 07.10’dan itibaren gece saat 12.35’e kadar.

Eminönü-Kınalıada vapur saatleri: İlk kalmış sabah saat 10.00’dur. Seferler akşam saat 18.30’a kadar devam etmektedir.

Kabataş-Kınalıada vapur saatleri: Hafta içi günlerinde sabah saat 10.00’dan akşam saat 19.25’e kadar. Hafta sonu ise ilk sefer sabah saat 09.00 iken Pazar günleri ise son sefer saat 13.00’dır.

Kınalıada vapuru nereden kalkıyor?

Marmara Denizi açıklarında bulunan adaya Kınalıada Bostancı şehir hatları seferi yapan vapurlarla kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Kınalıada vapurları Anadolu Yakası’nda Bostancı ve Kadıköy’den kalkarken, Avrupa Yakası’nda ise Kabataş ve Eminönü iskelelerinden kalkmaktadır. Eminönü Kınalıada vapuru gün içerisinde bölgeye yalnızca bir defa sefer düzenlemektedir.

Heybeliada Kınalıada arası ne kadar sürer?

Heybeliada’dan Kınalıada’ya gitmek isteyen ziyaretçiler de vapur hatlarını kullanabilir. Heybeliada ile Kınalıada arası vapurla yolculuk süresi yaklaşık olarak 12 dakika kadar sürmektedir.