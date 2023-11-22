Korsan Adası’na nasıl gidilir? Tema Park Korsan Adası nerede, hangi semtte?

Korsan Adası, dünya çapında ilk dokuz işlevli marina ve yaşam merkezi olma niteliğini elinde bulunduran bir tema parktır. İstanbul’un önemli eğlence alanlarından biri olarak bilinen bu tema park içerisinde hem yetişkin bireyler hem de çocuklar için toplamda yirmi sekiz farklı eğlence bölümü yer almaktadır. Korsan Adası Tema Park’a ulaşımda da birden fazla alternatif bulunmaktadır. Park, özellikle hafta sonu tatillerinde bir hayli kalabalık olmaktadır.

Tema Park Korsan Adası nerede?

Tema Park Korsan Adası, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda konumlanan Tuzla ilçesinde yer almaktadır. Tuzla ilçesinde hizmet veren ve Viaport Marina AVM olarak bilinen bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan park, gelen ziyaretçilerine keyifli vakitler geçirme imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda Korsan Adası hangi semtte konusu karşımıza çıkabilir. Tuzla ilçesinin Cami Mahallesi’ne bağlı Balıkçılar Sokağı’nda hizmet veren bu eğlence alanı, aynı zamanda içerisinde on iki bin farklı türden oluşan denizaltı canlısının yaşamını sürdürdüğü dev bir akvaryuma da ev sahipliği yapmaktadır.

Korsan Adası’na nasıl gidilir?

Korsan Adası’na ulaşım için birçok farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan biri özel araçla D100 Oto Yolu’nu kullanarak Tuzla Piyade Okulu kavşağı ya da Tuzla İçmeler kavşağından çıkış yapıp, yol tabelalarını takip etmektir. Araba dışında şehir içi otobüs, marmaray veya minibüsle de ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Şehir içi otobüsle tema parka ulaşmak için birçok farklı otobüs hattı bulunmaktadır. Bunlar;

130 A, 130 T, 133 T, 130 E, 130 H, KM13 otobüs hatlarıdır. Bu otobüslerden birine binildiğinde Galatasaray Sitesi otobüs durağında inilmelidir.

Bir diğer otobüs hattı seçenekleri ise 133 TM, KM12 ya da 130 otobüs hattıdır. Bu otobüslerden birine binildiğinde ise Tuzla Marina durağına gelindiğinde inilmesi yeterlidir. Ardından yürüyerek parkın içerisinde yer aldığı alışveriş merkezine ulaşım sağlanabilir.

Korsan Adası’na minibüsle gelmeyi isteyen kişiler ise İçmeler – Tuzla, Pendik – Şifa Mahallesi, Pendik – Tuzla, Evora – Tuzla Marina arası sefer yapan minibüs toplu taşıma araçlarını tercih edebilir. Marmaray’la ulaşımda ise Halkalı ile Gebze arası hareket eden marmaray hattı kullanılabilir. Marmaray’la Tuzla durağına kadar gelindikten sonra burada inip AVM’ye giden minibüslere binerek kolay bir şekilde parka ulaşılabilinir.

Korsan Adası Tema Park giriş ücreti

Ülkemizin en büyük hızlı treni olma özelliğini taşıyan ve Red Fire ismiyle bilinen hızlı trene de ev sahipliği yapan bu tema parka girişlerde belirli bir ücret alınmaktadır. Yetişkin bireyler için kişi başı giriş ücreti 359 TL, 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için giriş ücreti 279 TL ve öğrenci olanlar için giriş ücreti ise 319 TL şeklindedir.





