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Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir? Bozdoğan Kemeri nerede, hangi semtte?

21.11.2023 20:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul bünyesinde yer alan hem tarihi yapıları hem de doğal güzellik alanlarıyla dikkat çeken ve turizm yönünden büyük bir değere sahip olan şehirlerimizden biridir. Kültürel zenginleriyle de öne çıkan şehirde birçok önemli tarihi yapı bulunur. Bu tarihi yapılardan biri de Roma İmparatoru Flavius Lulius Valens tarafından yaptırılan su kemeri olarak bilinen Bozdoğan Kemeri’dir. Peki, Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir, Bozdoğan Kemeri hangi semttedir?

Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir? Bozdoğan Kemeri nerede, hangi semtte?

Bozdoğan Kemeri, İstanbul’un önemli tarihsel yapılarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapımında kesme taş kullanılmış olan su kemeri; Bizans zamanından Genç Roma ve Osmanlı zamanına kadar birçok farklı dönemde kullanılmıştır. İstanbul’un en eski tarihi yapıları arasında yer alan bu su kemeri inşa edildiği zamanlarda yaklaşık olarak bir kilometre uzunluğa sahipken sonrasında biraz kısalmıştır. Bozdoğan Kemeri’ni görmek isteyenler için ulaşım bilgilerini öğrenmek son derece önemlidir.

Bozdoğan Kemeri nerede?

Bozdoğan Kemeri, İstanbul’un Fatih ilçesinde konumlanan, şehrin en eski üniversitesi olarak bilinen İstanbul Üniversitesi’nin yer aldığı tepeyle Fatih Camisinin yer aldığı tepe arasındadır. Bozdoğan Kemeri, şehrin en eski tarihi yapılarından biri olduğundan kültür turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır. Klasik Sonrası Dönem’de bölgenin su gereksinimi karşılayan en önemli yapılardan biri olarak da bilinmektedir. Roma İmparatoru Valens tarafından yaptırılan dördüncü yüzyılda yaptırılmış olan bu önemli tarihi yapıyı çok sayıda turist ziyaret etmektedir.

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Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir?

Bozdoğan Kemeri’ne ulaşımda birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında ilk seçenek özel araçla ulaşımdır. Özel araçla ulaşımda ise yol tarifi açısından navigasyon hizmeti devreye girmektedir. Özel araç dışında ise en uygun ulaşım seçeneği şehir içi otobüslerdir. Su kemerinin olduğu bölgeye ulaşmak için tercih edebileceğiniz otobüs hatları ise şu şekildedir:

  • Topkapı-Edirnekapı-Beşiktaş arası sefer yapan 28 nolu otobüs,
  • Cevatpaşa-Taksim arası sefer yapan 32T nolu otobüs,
  • Ataköy-Taksim arası sefer yapan 71T nolu otobüs,
  • Yenikapı-Şişli arası sefer yapan 77 nolu otobüs,
  • Vezneciler-Şişli arası sefer yapan 77A nolu otobüs,
  • Bahçeşehir-Taksim arası sefer yapan 76D nolu otobüs,
  • 15 Temmuz Mahallesi-Eminönü arası sefer yapan 97GE nolu otobüslerden birine binildiğinde Vefa durağında inilmelidir. Su kemeri bu durağın hemen karşısında konumlanmaktadır.

Bölgeye ulaşımda bir diğer alternatif ise vapur hatlarıdır. Bunun için Eminönü’ne giden vapurlardan birine binilmesi ve ardından Eminönü’ne varıldığında su kemerinin bulunduğu bölgeye hareket eden BN1, BN2, 81, 35, 35C, 80, 80T, 35A, 96T, 72YT otobüs hatlarından birine binerek bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Bozdoğan Su Kemeri nasıl çalışır?

Bozdoğan Su Kemeri’nin çalışma prensibi diğer su kemerleriyle benzer nitelikler taşımaktadır. Kentin su gereksinimi karşılamak için inşa edilmiş olan bu su kemerinin içerisindeki su, kanal ya da tünel aracılığıyla ve sadece yerçekimi vasıtasıyla kente ulaştırılmaktadır.

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