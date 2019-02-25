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İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu. Taşınma süreci 5 Nisan 2019 saat 03:00'da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı’nın (LTFM) kullanım şartları açıklandı.

İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 5 Nisan 2019 saat 03:00’da başlayıp, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.

45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.AHL ve İstanbul Havalimanı birlikte saatlik 35 iniş, - LTBA ve LTFM birlikte saatlik 35 kalkış, - LTBA ve LTFM birlikte saatlik iniş ve kalkış toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

7 NİSAN'DA AHL TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, LTBA tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı için Slot Tahsislerine Esas Saatlik Kapasite Değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı için 7 Nisan 2019 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.

KAPASİTE AZALTILMASI UYGULANACAK

Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 20 Nisan 2019 saat 21:00 UTC’ye kadar LTBA ve LTFM havalimanları için aşağıda kapasite azaltımları uygulanacak.06 Nisan 2019 saat 21:00 UTC – 20 Nisan 2019 saat 21:00 UTC zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.

Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak.

KODLARIN KULLANIMI

5-6 Nisan 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanına taşınma operasyonu gerçekleşecek. Operasyon kapsamında 06 Nisan 2019 saat 00:00 UTC anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlenmiştir. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 05 Nisan 2019 23:59 UTC’ ye kadar, Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek. (DHA)

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