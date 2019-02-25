İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 5 Nisan 2019 saat 03:00’da başlayıp, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.

45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.AHL ve İstanbul Havalimanı birlikte saatlik 35 iniş, - LTBA ve LTFM birlikte saatlik 35 kalkış, - LTBA ve LTFM birlikte saatlik iniş ve kalkış toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

7 NİSAN'DA AHL TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, LTBA tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.