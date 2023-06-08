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  4. İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! Kilolarca külçe altın yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! Kilolarca külçe altın yakalandı

08.06.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen toplam 19 kilogram külçe altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün yakaladı. Operasyon anları ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! Kilolarca külçe altın yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince 4 Mayıs'ta gerçekleşen ilk operasyonda, saat 01:30 sıralarında İstanbul'a gelen yabancı uyruklu F.A., şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alındı. Polis tarafından durdurulan F.A.'nın yapılan üst aramasında beline sarılı halde 10 adet külçe şeklinde 10 kilogram altın ele geçirildi. 11 Mayıs'ta ise yabancı uyruklu H.A'yı takibe alan ekipler, bu kez 8 adet külçe şeklinde 8 kilogram altın yakalandı.

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ÜST ARAMASINDA 80 CEP TELEFONU ÇIKTI! DAHASI DA VAR...

Havalimanı polisi, 21 Mayıs'ta bu kez Ö.A'dan şüphelendi. Ö.A'nın üst aramasında farklı marka 80 cep telefonu, 2 adet playstation, farklı marka 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi.

Polis ekipleri 6 Haziran'da yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu W. H. H. M. Y. isimli kişinin üzerinde 12 adet cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyon anları ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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