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  4. İstanbul için İBB Bilim Danışma Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma önerisi!

İstanbul için İBB Bilim Danışma Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma önerisi!

22.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki vefat sayısının ciddi oranda artmasının ardından toplanan İBB Bilim Danışma Kurulu, 4 haftalık tam kapanma önerdi.

İstanbul için İBB Bilim Danışma Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma önerisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Danışma Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeniden bir araya geldi.

Son 2 ayda İstanbul’daki ölüm oranlarının çok yükseldiğinin gündeme getirildiği toplantıda, Ramazan Bayramı'mnın sonuna kadar tam kapanma önerildi.

Dört haftalık bir süreç işletilemiyorsa en az Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanmaya gitmeden kaosun atlatılmasının ve yeni ölümlerin önüne geçilmesinin olanaksız olduğu vurgulandı.

Kurul, tüm sektörleri destekleyecek bir önlem paketinin de açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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