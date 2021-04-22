İstanbul için İBB Bilim Danışma Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma önerisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Danışma Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeniden bir araya geldi.

Son 2 ayda İstanbul’daki ölüm oranlarının çok yükseldiğinin gündeme getirildiği toplantıda, Ramazan Bayramı'mnın sonuna kadar tam kapanma önerildi.

Dört haftalık bir süreç işletilemiyorsa en az Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanmaya gitmeden kaosun atlatılmasının ve yeni ölümlerin önüne geçilmesinin olanaksız olduğu vurgulandı.

Kurul, tüm sektörleri destekleyecek bir önlem paketinin de açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtti.



