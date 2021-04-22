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Üç haftalık 'tam kapanma' iddiası: Konuştuğum kabine üyelerinin tamamı destekliyor

22.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısından yeni tavsiye kararlarının çıkması beklenirken, gazeteci Candaş Tolga Işık'tan gündem yaratacak kulis haberi geldi. Işık, "Konuşabildiğim kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık tam kapanma önerisini destekliyor" dedi. Işık, ayrıca böyle bir karar alınması halinde sürecin pazartesi başlayabileceğini belirtti.

Türkiye'deki koronavirüs vaka vefat sayılarındaki artış devam ederken, gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını çevrildi. Bir türlü istenilen yavaşlamanın sağlanamaması nedeniyle kritik toplantıda yeni tavsiye kararların alınması bekleniyor.

Herkes kritik toplantıya kilitlenirken, gazeteci Candaş Tolga Işık, vaka sayılarında azalma olmaması durumunda kabinenin gündeminin 'tam kapanma' olacağını söyledi.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEMİ

Işık, önümüzdeki hafta toplanacak Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin tam kapanma olacağını belirterek bazı kabine üyelerinin 3 haftalık kapanma önerisini desteklediğini söyledi.

Tam kapanmanın pazartesi başlayıp bayram sonuna kadar devam edebileceğini belirterek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

3 HAFTALIK TAM KAPANMA

"Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye bilim kurulu

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