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İstanbul iftar vakti ne zaman? 2022 İstanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

30.03.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtı Ramazan'a az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki İstanbul iftar vakti ne zaman? İstanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi...

İstanbul iftar vakti ne zaman? 2022 İstanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

İstanbul iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. İstanbul iftar vakti ne zaman? 2022 İstanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBUL İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

İşte İstanbul 2022 Ramazan ayı imsakiyesi:

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ramaza

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Oruç İstanbul Ramazan iftar
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