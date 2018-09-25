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İstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL İtfaiyesi'nin kuruluşunun 304'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski itfaiyecilerinden olan tulumbacılar, Sultanahmet Meydanı'nda yangın tatbikatı yaptı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından organize edilen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan itfaiye ekipleri ve çok sayıda yerli,yabancı turist katıldı.

İstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyor

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL İtfaiyesi'nin kuruluşunun 304'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski itfaiyecilerinden olan tulumbacılar, Sultanahmet Meydanı'nda yangın tatbikatı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından organize edilen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan itfaiye ekipleri ve çok sayıda yerli,yabancı turist katıldı. Tatbikat sırasında Sultanahmet Meydanı'na maket bir konak konuldu. Konaktan dumanlar yükselmesi üzerine tulumbacılar, naralar atarak yangına müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Bu sırada bir itfaiye eri etkinliği izleyenlere İstanbul İtfaiyesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ferman okundu ve tulumbacılar dua etti. İzleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Etkinliğin sonunda yerli ve yabancı turistler tulumbacılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"365 GÜN 24 SAAT GÖREVE HAZIRIZ"
Etkinliğin ardından DHA'ya konuşan Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, "Burada amaç 304 yıllık bir geçmişi olan itfaiye teşkilatının yangınlara karşı vatandaşların ne tür bir tedbir alması konusunda bilgilendirmek ve İstanbul İtfaiyesi'nin her türlü afete karşı her zaman hazır olduğunu göstermektir. İstanbul İtfaiyesi 120 istasyon ve 4 bine yakın personelle 24 saat 365 gün görev başında hazır beklemektedir.Ayrıca vatandaşımızı bilinçlendirme konusunda her türlü bilgilendirme ve tatbikat yapmaktayız" dedi.

"TULUMBACILAR YANGIN SÖNDÜRMEK İÇİN KAVGA EDERLERDİ"
Tulumbacılar ekibinin başı Hakan Karahan “Bundan tam 304 yıl öncesinde bu tulumbacılar bu ekipmanları ile yangına gidiyorlardı. O dönemki tulumbacılar mahalle tulumbacılarından oluşmaktaydı.Arkadaşımız da o dönemin devlet memuru. Görevi, yangın kulelerinden aldığı yangın ihbarını adresiyle birlikte tulumbacılara bağırarak duyurmaktı. Sesi duyan tulumbacılar da sandığı kaldırır ve yangına müdahale ederdi.O dönem mahalle tutulumbacıları yangın söndürmek için birbirleriyle kavga ederlerdi. Hatta tarihte bazı kavgaların ölümle de sonuçlandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

“İTFAİYECİLİK HER ZAMAN ZOR"
Bir diğer tulumbacılar üyesi Mustafa Vural da, "Ben yangını gördüğümde nara atarak yangının nerede olduğunu tulumbacılara duyururum. Tabi o an koşuşturmalar başlıyor. O dönem hızlı olmak zorundaydınız. Sandıklar adeta birbirleriyle yarışır vaziyetteydiler. İtfaiyecilik her zaman zordur. O dönem yalın ayak yangına giderlermiş. Ama şimdiki koşullar çok farklı" şeklinde konuştu.

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İstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyorİstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyorİstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyorİstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyor

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