İstanbul itfaiyesi 304. yılını kutluyor

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL İtfaiyesi'nin kuruluşunun 304'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski itfaiyecilerinden olan tulumbacılar, Sultanahmet Meydanı'nda yangın tatbikatı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından organize edilen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan itfaiye ekipleri ve çok sayıda yerli,yabancı turist katıldı. Tatbikat sırasında Sultanahmet Meydanı'na maket bir konak konuldu. Konaktan dumanlar yükselmesi üzerine tulumbacılar, naralar atarak yangına müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Bu sırada bir itfaiye eri etkinliği izleyenlere İstanbul İtfaiyesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ferman okundu ve tulumbacılar dua etti. İzleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Etkinliğin sonunda yerli ve yabancı turistler tulumbacılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"365 GÜN 24 SAAT GÖREVE HAZIRIZ"

Etkinliğin ardından DHA'ya konuşan Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, "Burada amaç 304 yıllık bir geçmişi olan itfaiye teşkilatının yangınlara karşı vatandaşların ne tür bir tedbir alması konusunda bilgilendirmek ve İstanbul İtfaiyesi'nin her türlü afete karşı her zaman hazır olduğunu göstermektir. İstanbul İtfaiyesi 120 istasyon ve 4 bine yakın personelle 24 saat 365 gün görev başında hazır beklemektedir.Ayrıca vatandaşımızı bilinçlendirme konusunda her türlü bilgilendirme ve tatbikat yapmaktayız" dedi.