İstanbul kalkışlı uçakta 'doğum sancısı' krizi: "Sancım başladı" dedi, arbede çıktı! Sadece günler sonra benzer bir iddia daha

Türkiye kökenli aynı havayoluna ait uçaklarda 4 gün arayla 2 hamile kadının ortaya attığı benzer iddialar uçakların acil iniş yapmasına yol açtı. Fas'tan Türkiye'ye gelirken hamile bir kadın "Suyum geldi" diyerek acil iniş yapmaya çalışmış, uçak inince hamile kadın dahil 28 yolcu kaçmaya çalışmıştı. Bundan sadece günler sonra benzer bir olay bu kez İstanbul kalkışlı uçakta yaşandı. 8,5 aylık hamile kadın doğum sancılarının başladığını öne sürünce ekipler teyakkuza geçti, hamile kadına uçakta müdahale yapıldı ve uçak İtalya'da acil iniş yaptı. Güvenlik güçleri yolcuların kaçmaması için kapıları kapattı. Ancak buna rağmen uçaktan çıkmayan isteyen yolcular olunca arbedenin önü alınamadı. Doktorların müdahalesi sonucu hamile kadının doğurmadığı öğrenildi. İşte Türkiye kalkışlı uçakta yaşanan o panik anlarından ayrıntılar...

KAPTAN PİLOT ACİL İNİŞ İSTEDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kazablanka seferini yapan yolcu uçağı, dün gece hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığı gerekçesiyle acil iniş yaptı. Hamile kadın doğum sancılarının başladığı iddiasıyla kabin ekibini alarma geçirdi. İlk müdahale üç doktor tarafından uçakta yapıldıktan sonra, kaptan pilot Roma Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak yerel saatle 21.10 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

POLİS APRON VE UÇAK ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Bunun üzerine harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri, Faslı yolcuların ülkeye kaçak yolla girmelerini engellemek için uçak ve apron çevresinde önlem aldı. Ekipler uçağın ön kapısını kapatarak, yolcuların uçaktan kaçmasına izin vermedi. Bu sırada uçaktan çıkmak isteyen yolcularla polis arasında arbede yaşandı. Polis yolculara müdahale etti. 8,5 aylık hamile olan yolcu ise doktorlar tarafından uçak içerisinde kontrol edilirken, doğum olayının yaşanmadığı öğrenildi.

28 YOLCU UÇAKTAN KAÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yine Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları uçağında yolculardan birinin doğum sancıları artması üzerine İspanya'nın Barselona Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Bunu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçarken, 14 yolcu polis tarafından yakalanmıştı. Polis ekipleri uçaktan kaçan 14 yolcuyu bulmak için araştırma başlatmıştı.

(DHA)