İstanbul Küçükçekmece'de restoranda silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak üzerinde bulunan bir sitenin çarşısında meydana geldi. İddiaya göre, G.B.(24) arkadaşları ile sitenin çarşısında bulunan bir lokantada yemek yediği sırada husumetlisi, yemek yedikleri yere geldi.

SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

G.B'in husumetlisi yanında bulunan silahla peş peşe ateş etmeye başladı. Çevredekiler silah sesleri üzerine kaçmaya başlarken, G.B. omzuna ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere düştü.



Çevrede bulunan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sırasında bazı dükkanların camları isabet eden kurşunlarla kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan G.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis olay sonrası kaçan şüpheli için arama çalışması başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





