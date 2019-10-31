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İstanbul Maratonu'nda 35 şirket Türkiye'nin geleceği için koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bu yıl okula yeni başlayan 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamak üzere Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız"’ kampanyasına Türkiye'nin dev şirketlerinden destek geldi - 35 şirket, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen şirketleri, Darüşşafaka için güçlerini birleştirdi.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda yerini alarak eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" kampanyasını bu yıl Türkiye'nin önde gelen 35 şirket ve kurumu destekleyecek.

Sabancı Holding, Kibar Holding, Defacto, MAPFRE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Akenerji, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank, Akbank, Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS, Yeşilova Holding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşavirliği, Sovos Foriba, Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunacak.

Yurt dışında "charity run" olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurulan Adım Adım'ın üyeleri arasında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle bu yıl okula yeni başlayan 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

- "Bu yıl 1,5 milyon TL hedefle yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çıktıkları yolda kurumsal ve bireysel destekçilerinden aldıkları güçle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Darüşşafaka Cemiyeti olarak dünyanın kıtalar arası tek maratonu olmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda aydınlık geleceğimizin gerçek sahibi olan çocuklarımız için koşmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. 'Söz konusu eğitimse siz de yardıma koşar mısınız?' çağrımıza kulak verip koşa koşa gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçen yıl 356 koşucu ve 5 binden fazla bağışçının desteğiyle yaklaşık 675 bin liralık bağış toplayarak 67 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafı karşılandı. Bu yıl 1,5 milyon TL hedefle yola çıktık. Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla her geçen yıl daha çok çocuğumuzun yaşamının eğitimle değişmesine katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
41. Vodafone İstanbul Maratonu Darüşşafaka vodafone

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