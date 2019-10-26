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İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Baskınlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Baskınlarda 3 silah atölyesinde ele geçirilen, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis 32 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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istanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah kaçakçılığı

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