HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 15 muvazzafın da bulunduğu 70 kişiden 48'i, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlediği operasyonda, 1'i tabip albay, 1'i tabip yüzbaşı, 15'i muvazzaf ve 45'i ihraç 60 askerleri personelin de arasında bulunduğu 70 kişiden 48'ini yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylar ile doktor, sağlık teknikeri ve sivil mahrem imamların bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, firari 32 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!
Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!
Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? İşte Lütfi Elvan eğitimi ve hayatı
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu
Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu
9 milyon yıl öncesine ait! Çanakkale'de mamut fosilleri bulundu
9 milyon yıl öncesine ait! Amatör balıkçılar tarafından bulundu
Devlet erkanı Anıtkabir'de... İlk tören başladı
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı! Saygı ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.