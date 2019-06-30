HABER

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA-  İstanbul merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile kara hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA-
İstanbul merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile kara hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2'si gümrük memuru 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 108 bin 900 sigara kağıdı, 88 bin 900 filtre, 13 bin 31 pipo tütünü, 10 bin 987 paket sigara tütünü, 6 bin 800 makaron, 4 bin 697 sigara paketi, 4 bin 264 puro, 81 bin 46 sigara, 171 paket tütün, 134 elektronik sigara, 36 şişe rakı, 11 şişe viski, 4 şişe votka, 11 hard disk, 356 gram altın zincir, 13 gram altın yüzük, 110 gram altın, 58 gram altın kolye, 50 çeyrek altın, 30 yarım altın, 20 tam altın, 14 yüzük, kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Havalimanında güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler
-Polisin baskınları
-Polisin arama yapması
-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Kocası için üretmişti şimdi yurt dışına gönderiyorKocası için üretmişti şimdi yurt dışına gönderiyor
Küçükçekmece'de hareketlilikKüçükçekmece'de hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.