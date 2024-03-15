İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonu! 34 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ATM’lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan ve kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak aklamaya yönelik çalışma yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken 59 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





