'İstanbul nüfusu azalacak' Depremden sonra göç hızlandı! Herkes onları arıyor 'Komple boşalıyor' İstanbul'daki ev fiyatlarında düşüş...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm yurtta deprem tedirginliği başladı. Herkes oturduğu bölgedeki fay hatlarını ve deprem riskini araştırmaya başlarken bir yandan da binaların güvenliğiyle ilgili kaygı duyuyor. Bu noktada İstanbul'dan diğer kentlere doğru ciddi anlamda göç olduğu görüldü. Depremin ardından metropolden başka şehirlere taşınmalar arttı. Gidenlerin tercih ettiği şehirler zemin bakımından görece daha güvenli bölgelerde. Karadeniz kentleri ilk sırada yer alırken peşinden de Ege geliyor. Ayrıca İstanbul içinde de bir göç olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

20 YILIN ZİRVESİNDE

ATV'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çanakkale'de evim var, oraya yerleşmeyi düşünüyorum." dedi. Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran ise "Özellikle memlekete gidenler, iki tane evi olup da, İstanbul'u bırakıyor" ifadelerini kullanırken klinik psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu "Kendinize biraz zaman verip, rasyonel ve mantıklı seçimler yapınız. Panik halinde değil, mantığınızla hareket etmenizi öneriyorum" şeklinde konuştu.

Deprem korkusu İstanbul'dan taşınmaları artırdı. Göçün boyutu 20 yılın zirvesinde. Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "İstanbul'da şu anda ciddi anlamda bir göç başladı. Şu anda insanlar İstanbul'u bir an önce terk etme isteğindeler. Taleplere yetişemiyoruz." dedi.

"SAHİL KISMI KOMPLE BOŞALIYOR"

İstanbul yıllardır göç almasıyla biliniyor ancak yaşanan deprem felaketinden sonra İstanbul'da deprem riski olan bölgelerden bir göç başladı. Nakliyeciler ise "Sahil kısmı komple boşalıyor. Birçok kişi şehir dışına taşınıyor." dedi.

"HER ZAMAN İÇİN FAVORİDİR AMA..."

Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Kadıköy mesele çok dikkat çekici. Çünkü eski tipli çok fazla evler var. Moda... Her zaman için çok favoridir. Fakat şu anda Moda'da oturan insanlar inanılmaz panik halde." ifadelerini kullandı.

EV FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul'dan taşınma hareketliliği riskli bölgelerde ev fiyatlarında düşüşe yol açtı. Boş arsa veya tarla arazisi alan insanların olmaya başladığı belirtildi. Bir başka vatandaş ise "Ben İstanbul'da yaşıyor olsaydım İstanbul'u terk ederdim, kaçardım yani" şeklinde konuştu.

NAKLİYE FİRMALARINA TALEP ARTTI

Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, evindeki eşyalarını bırakıp daha küçük minimalize bir evle Ankara'ya geçme kararı almış bir aileyi de örnek gösterdi. Göç eden aileler daha küçük evlere taşındıkları içinse evdeki eşyaları arttı. Bu yüzden aileler evde artan eşyalarını depolara kaldırmayı tercih ediyor. Taşınmaların da artmasıyla birlikte nakliye firmalarına talep arttı. İstanbul'dan gidenler genelde kuzey bölgelerini tercih ediyor.

Nakliyeciler "Depolama talebi çok var. Şehir dışına taşınanları yetiştiremiyoruz. Karadeniz ve Ege bölgesine çok ciddi bir talep var" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL NÜFUSU AZALACAK"

Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Dolayısıyla şu anki süreçte zannediyorum İstanbul nüfusu git gide bu noktada azalacak" dedi.



