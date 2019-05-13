İstanbul Oyunları Festivali Ankara'da

Tatbikat Sahnesi, Ankaralı tiyatro seyircisini "İstanbul Oyunları Festivali" ile buluşturacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi, kapılarını 19 Mayıs’ta başlayacak "İstanbul Oyunları Festivali" kapsamında İstanbul'un genç tiyatrolarına açtı.

Ankaralı sanatseverler, 19-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde, İstanbul'da ilgiyle izlenen ödüllü oyunları, genç tiyatro ekiplerinin yazdığı, yönettiği ve oynadığı eserleri, Çankaya'daki Tatbikat Sahnesi'nde izleyebilecek.

Festival kapsamında "Hipomani" oyunuyla Faydasız Sanatlar, "Seni Seviyorum Türkiye" ve "Gülünç Karanlık" oyunlarıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yuva" oyunuyla B-Planı, "Benimle Gelir Misin?" oyunuyla B-Planı & Toy, "Eylül" oyunuyla Sıfır Pozitif, "Julie" ile Ba-Tiyatro, "Nihayet Makamı" oyunuyla Altıdan Sonra Tiyatro & Kumbaracı 50, "Tesir" isimli oyunla da Siyah Beyaz ve Renkli, Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

- "Ankara seyircisi özeldir"

Tatbikat Sahnesinin Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Ankara seyircisinin özel olduğunu belirterek, "Ankara köklü bir tiyatro kültürüne sahiptir. O nedenle İstanbul'dan veya başka illerden gelen tiyatro ekipleri bu seyirciyle buluşmayı önemser ve arzu eder. Ne var ki Ankara, özel tiyatrolar için salon fakiri bir kenttir." değerlendirmesini yaptı.