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İstanbul Oyunları Festivali Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

Tatbikat Sahnesi, Ankaralı tiyatro seyircisini, "İstanbul Oyunları Festivali" ile buluşturacak - Sanatseverler, 19-27 Mayıs tarihlerinde, İstanbul'da ilgiyle izlenen, genç tiyatro ekiplerinin yazdığı, yönettiği ve oynadığı eserleri izleme imkanı bulacak - Tatbikat Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu: - "Ankara köklü bir tiyatro kültürüne sahiptir. O nedenle İstanbul'dan veya başka illerden gelen tiyatro ekipleri bu seyirciyle buluşmayı önemser ve arzu eder. Ne var ki Ankara, özel tiyatrolar için salon fakiri bir kenttir" - "Sahnemiz, 'I. İstanbul Oyunları Festivali' İstanbul'un merak edilen genç tiyatrolarını Ankara seyircisiyle buluşturmayı hedeflemiştir"

Tatbikat Sahnesi, Ankaralı tiyatro seyircisini "İstanbul Oyunları Festivali" ile buluşturacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi, kapılarını 19 Mayıs’ta başlayacak "İstanbul Oyunları Festivali" kapsamında İstanbul'un genç tiyatrolarına açtı.

Ankaralı sanatseverler, 19-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde, İstanbul'da ilgiyle izlenen ödüllü oyunları, genç tiyatro ekiplerinin yazdığı, yönettiği ve oynadığı eserleri, Çankaya'daki Tatbikat Sahnesi'nde izleyebilecek.

Festival kapsamında "Hipomani" oyunuyla Faydasız Sanatlar, "Seni Seviyorum Türkiye" ve "Gülünç Karanlık" oyunlarıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yuva" oyunuyla B-Planı, "Benimle Gelir Misin?" oyunuyla B-Planı & Toy, "Eylül" oyunuyla Sıfır Pozitif, "Julie" ile Ba-Tiyatro, "Nihayet Makamı" oyunuyla Altıdan Sonra Tiyatro & Kumbaracı 50, "Tesir" isimli oyunla da Siyah Beyaz ve Renkli, Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

- "Ankara seyircisi özeldir"

Tatbikat Sahnesinin Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Ankara seyircisinin özel olduğunu belirterek, "Ankara köklü bir tiyatro kültürüne sahiptir. O nedenle İstanbul'dan veya başka illerden gelen tiyatro ekipleri bu seyirciyle buluşmayı önemser ve arzu eder. Ne var ki Ankara, özel tiyatrolar için salon fakiri bir kenttir." değerlendirmesini yaptı.

Beşikçioğlu, "Devlet Tiyatroları, repertuvarlarının yoğunluğu nedeniyle sahnelerini paylaşamıyor. MEB Şura Salonu da bir alternatif olsa dahi, organizatörlerin kar amacı sağlayacak oyunları tercih etmeleri sebebiyle, genç tiyatro ekipleri Ankara'daki bu değerli seyirciyle buluşamıyor. İşte bu amaçla, sahnemiz, 'I. İstanbul Oyunları Festivali' İstanbul’un merak edilen genç tiyatrolarını Ankara seyircisiyle buluşturmayı hedeflemiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu İstanbul Oyunları Festivali tatbikat sahnesi

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