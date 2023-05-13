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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır? 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

13.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İstanbul seçim sonuçları, oy oranları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Tüm Türkiye’de oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00’da son bulacak. İstanbul 1., 2. ve 3. bölge seçim sonuçları da aynı gün içerisinde belli olacak. Peki, İstanbul seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır? 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

14-mayıs-seçim-sonuçları

İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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