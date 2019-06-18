İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşüne ilişkin, "Bolu Belediye Başkanımız daha önce işçilerle konuşmuş, 'Bayramdan sonra hemen girişinizi başlatayım. Kalanını da parti parti başlatayım.' demiş. Bunu onlara söyledik, çok makul karşıladılar. Ama maalesef bir adım atılmadı. Sanki bir talimatla yürüyüş yapılıyormuş gibi bir his var içimizde. İstanbul seçimlerini maniple etmek için bir eylem yapılıyor." dedi. Ağbaba, CHP Ekonomi Masası yöneticileri ile Tuzla'daki Türk-İş'e bağlı Deriteks Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Ağbaba'ya CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski DİSK Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Emek Bürosu üyeleri eşlik etti. Türkiye'de yapay gündemlerin oluşturulduğunu öne süren Ağbaba, bunların birinde CHP'li Bolu Belediyesinin işçileri işten çıkarma iddiaları olduğunu söyledi. Ağbaba, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş'in, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Emek Büroları olarak diğer sendikaları ziyaret ettiğimiz gibi Hak-İş'e ziyaret yaptık. Biz CHP olarak sendikalar arasında bir taraf değiliz. Bütün sendikaların örgütlenmesinden yanayız. Hem Bolu Belediyesi hem de sendika ile yaptığımız görüşmede, bir şeyleri anlattık, ifade ettik. Orada maalesef kötü yönetimden dolayı batan bir şirket var. 19 kişi eylem yapıyordu, hafta başında da yürümeye başladılar. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısına dedik ki, 'Böyle bir mağduriyet var. Biz etnik kökeni, siyasi görüşü, oy davranışından dolayı hiçbir işçinin ekmeğinden edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim belediyemiz de yapsa bunu yanlış buluyoruz.' dedik. Bolu Belediye Başkanımız da daha önce işçilerle konuşmuş, 'Bayramdan sonra hemen girişinizi başlatayım. Kalanını da parti parti başlatayım.' demiş. Bunu onlara söyledik, çok makul karşıladılar. Ama maalesef bir adım atılmadı. Sanki bir talimatla yürüyüş yapılıyormuş gibi bir his var içimizde. İstanbul seçimlerini maniple etmek için bir eylem yapılıyor."