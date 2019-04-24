İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme! YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe seçimleriyle ilgili yaptığı itiraz bugün YSK'nın gündeminde olacak.

MHP'nin itiraz dilekçesinde Maltepe İlçesi’nde sandık kurullarında görevlendirilen başkan ve asil üyelerin 962’sinin Seçim Kanunu’nda gerekli görülen şartları yerine getirmediği iddia ediliyor.

'ORTADA TAM KANSUNSUZLUK VAR'

Birçok belediye çalışanının sandıklarda görevlendirildiğini de ifade eden MHP “Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam kanunsuzluk var” diyor.

Parti ayrıca Maltepe’de ilçe dışından getirilen 479 sandık kurulu yetkilisi olduğunu da savunuyor.

GÖZLER 14:00'DA

YSK, bugün 14:00'da toplanarak MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşecek.

AK PARTİ'NİN İTRAZI KARARA BAĞLANDI

Öte yandan YSK dün açıkladığı ara kararında ise AK Parti’nin kanun hükmünde kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş kişilerin oy kullanmasına yönelik itirazını reddetmiş ve bu kişilerin oylarının geçerli olduğuna hükmetmişti.

DİĞER 3 İTİRAZ İÇİN 5 GÜN SÜRE TANINDI

AK Parti'nin "İstanbul seçimlerinde 4.132 kısıtlı seçmenin oy kullandı", "Kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi oldu", "Kayıp oy pusuları bulundu" iddiaları ise 5 gün içerisinde karara bağlanacak.

