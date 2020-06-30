İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri Marmara Üniversitesi'ne mi gidiyor? YÖK açıkladı!

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite eğitim hayatına İstanbul Şehir Üniversitesi’n de devam eden öğrenciler, bu kararın neden olduğunu merak etmeye başladı. İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapanıyor, İstanbul Şehir Üniversitesi'n de okuyan öğrenciler ne olacak gibi sorularla okula ulaşmaya çalışan öğrenciler üniversiteden net bilgi almaya çalışıyor. Peki İstanbul Şehir Üniversitesi'nin neden faaliyet izni durduruldu? İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devam eden öğrencilerin hakları! İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devam eden öğrenciler ne olacak? İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri koronavirüs sürecinden de devam ediyor. Okulda görev yapan eğitimciler sık sık öğrenciler için, üniversitenin resmi internet sitesinden açıklamalar yapıyordu. Resmi Gazete'de bu sabah alınan karar İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerini ve öğrenci adaylarını şoke etti. Öğrenciler sıklıkla; İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapanıyor, sebebi nedir, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ne olacak sorularıyla internette ararştırma yapmaya başladı.

YÖK: "Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin, sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış hakları korunacak." Yükseköğretim Kurulu (YÖK), faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinin öğrencilerinin sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış haklarının korunacağını, burs ve indirim oranlarının devam edeceğini bildirdi. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri Marmara Üviversitesi'ne mi aktarılacak? YÖK'ün internet sitesinde 2708 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı. Buna göre, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarıldığı anımsatıldı. "Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili kazanılmış hakları korunacak mıdır?" sorusu, "Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre vb. hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir." ifadeleriyle yanıtlandı. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri hangi kampüste eğitimine devam edecek? Eğitim öğretimin hangi kampüste devam edeceği sorusuna ilişkin, öğrencilerin eğitim görecekleri kampüsün Marmara Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından belirleneceği bildirildi. Öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecek

YÖK, öğrencilerin burs ve indirimlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu, "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Konuya ilişkin tereddüt olması halinde üniversite kayıtları esas alınacaktır." şeklinde yanıtladı. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim ücreti nasıl belirlenecek? "Öğrencilerin öğrenim ücreti nasıl belirlenecek?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"2547 sayılı kanunun ek 11'inci maddesinde yer alan 'Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.' hükmü uyarınca faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri garantör üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücretinin arttırılıp arttırılmaması, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir." "Gelecek yıllara yönelik ödenmiş öğrenim ücretleri varsa ne olacak?" sorusuna ilişkin de "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemesine ilişkin üniversite kayıtları dikkate alınır. Tereddüt oluşması halinde banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgeler göz önünde tutulur." bilgisi paylaşıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin diplomalarında hangi okul yazacak? Diplomalar Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek

İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili sıkça sorulan diğer sorular ve YÖK'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle: "(Diplomalar nasıl düzenlenecek?) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir."

"(Devam edilen programın garantör üniversitenin bünyesinde bulunmaması durumunda ne olacak?) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, garantör üniversitede bulunmaması halinde, bu programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinde açılır. Öğrencilerin faaliyet izni kaldırılan üniversitedeki eğitim ve öğretime ilişkin statüleri (bulunduğu dönem, azami süresi vb.) mevcut mevzuat uyarınca devam eder."

Yabancı uyruklu öğrencilerin durumu Sıkça sorulan soruların yanıtlarında yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin de "Yabancı uyruklu öğrenciler de diğer öğrenciler gibi garantör üniversitede (Marmara Üniversitesi) kayıtlı olduğu programda eğitim ve öğretime devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin yatay geçiş izni olacak mı? "Faaliyet izni kaldırılan üniversitenin öğrencilerinin yatay geçiş hakkı var mıdır?" sorusu ise şu şekilde yanıtlandı: "Önlisans ve lisans öğrencileri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine, lisansüstü öğrencileri ise 'Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' hükümlerine göre yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemlerinden yararlanabilirler." İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Ekici açıklama yaptı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan haberin ardından öğrenciler, okulun resmi web sitesinden açıklama araştırdılar fakat herhangi bir açıklamaya ulaşamadılar. İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Ekici'den bir açıklama bekleyen öğrenciler eğitim durumlarının ne olacağını düşünüyor. Prof. Dr. Bülent Ekici'nin yapacağı açıklama üniversitenin duyuru sayfasına eklenebilir. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin duyuruları için tıklayınız. İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı? AA'nın haberine göre; kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008' de açılan bir vakıf üniversitesidir. 2010-2011 döneminde ilk öğrencilerini Altunizade, İstanbul'da kabul etmiştir. 5 Ekim Salı 2010 günü Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ortak katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle akademik hayatına başlamıştır. Üniversite Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulmuştur.Eğitim dili İngilizce ve Türkçedir. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Bülent Ekici Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi, gerçek bir “vakıf üniversitesi olma” hedefiyle yola çıkarak özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifi ve saygın kadrosu ile ilk olarak 2010-2011 akademik yılında öğrencilerle buluştu. Dünya genelinde akademik gelişmeleri yakından takip ederek oluşturduğu özgürlükçü, yenilikçi yapısı ve disiplinlerarası eğitim anlayışı ile yola çıkan üniversitemiz şu anda 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altındaki lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 114’ü yarı zamanlı, 306’sı tam zamanlı olmak üzere toplam 420 kişilik güçlü ve giderek daha zenginleşen bir akademik kadro mevcut. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılı itibarıyla 79 farklı ülkeden 800’ün üzerinde uluslararası lisans öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrenci oranının yüzde 18’e ulaştığı ŞEHİR, bu oranı önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyor. 40 futbol sahası büyüklüğündeki Dragos Kampüste, 1260 kişi kapasiteli yurtları, kapalı ve açık spor alanları, Türkiye'deki üniversite kütüphaneleri arasında en büyük e-arşive sahip olan kütüphanesi, sayısı 50'nin üzerinde öğrenci kulübü ve toplulukları, çok çeşitli kafeterya ve sosyal alanları ile ŞEHİR, öğrencilerine çok kültürlü ve hareketli bir kampüs yaşamı sunuyor. Ayrıca beşeri, sosyal, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında eşsiz bir araştırma ve eğitim çeşitliliği sunan araştırma merkezleri ve Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde hem öğrencilerin hem akademisyenlerin çalışmalarını rahat ve özgür bir ortamda devam ettirmelerine imkan tanıyor. ŞEHİR Kütüphanesi'nde bulunan yüz binlerce basılı, görsel, dijital kaynak ve çeşitli veritabanı abonelikleri ile dünyadaki akademik ve kültürel mirasa katkı sağlamayı hedefleyen çeşitli projelere de imkan sağlanıyor.​