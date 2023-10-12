HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Silivri'deki dünkü deprem büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

İstanbul Silivri'deki dünkü deprem büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

12.10.2023 08:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremleri sonrasında İstanbul'da beklenen depreme ilişkin uyarılar yapılmaya devam ederken Silivri açıklarında dün 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem sosyal medyada gündem olurken yıllardır beklenen büyük depremin öncüsü olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.

İstanbul Silivri'deki dünkü deprem büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

İstanbul'da dün bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada dün saat 19.36'da yerin 7 km altındaki deprem, Silivri açıklarında meydana geldi. Deprem, beklenen büyük depremin meydana gelmesi beklenen bölgede gerçekleşmesi sonrasında sosyal medyada gündem oldu.

6

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yıllardır İstanbul'da meydana gelecek depreme karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, dünkü depremle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez" diyen Prof. Dr. Görür, "Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın" diye konuştu.

Prof. Dr. Görür şunları ifade etti:

"Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılar dikkat! Ev sahibi ve emlakçıdan akılalmaz oyun: 'Farklı bir tarihte imzalamışım gibi...'Kiracılar dikkat! Ev sahibi ve emlakçıdan akılalmaz oyun: 'Farklı bir tarihte imzalamışım gibi...'
İstanbul için 'ortak aday' iddiası! Gelecek, Saadet ve DEVA...İstanbul için 'ortak aday' iddiası! Gelecek, Saadet ve DEVA...
İstanbul'da silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılarİstanbul'da silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.