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İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE LÜKS REZİDANSTA FASLILARIN KAVGASI : 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Şişli'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu arkadaşlar arasında çıkan kavgada birisi kadın iki kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Şişli'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu arkadaşlar arasında çıkan kavgada birisi kadın iki kişi yaralandı.
Olay Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. Fas uyruklu arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, Hajer Saray adlı kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Saray mutfaktan aldığı tava ile kendisini darp eden kişinin alnına vurdu.
Alnına tava darbesi alan kişi daha da öfkelenerek Hajer Sarayı eline geçirdiği bıçak ile omzundan yaraladı. Evde bulunan diğer kişiler girerek kavgayı sonlandırdı. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili dairede Faslı 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü
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-Sağlık ekiplerinin koşuşturması
-Yaralı kadının ambulanstaki görüntüsü
-Alnından yaralanan kişiden detay görüntü
-Alnından yaralanan kişinin ambulansa alınması
-Rezidanstan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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