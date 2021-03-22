İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

Türkiye, geçtiğimiz cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Bu durumun yankıları devam ederken hükümetten de konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son olarak konuyla İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

'CANI GÖNÜLDEN İMZA ATTIĞINA İNANMIYORUM'

Konuyla ilgili Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeden ayrılmaya canı gönülden destekleyerek imza attığına inanmadığını belirterek Milli Görüş ve Saadet tabanının radikal bölümün yoğun taleplerinin bu imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attırdığını öne sürdü.

İLK ÜLKE OLMUŞTU

Türkiye, 2011 yılında İstanbul'da kabul edilen sözleşmeyi parlamentosunda ilk onaylayan ve yürürlüğe koyan ülke olmuştu.



