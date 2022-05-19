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İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 MAYIS 2022 DUYURULARI! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

19.05.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak edilirken, İSKİ 19 Mayıs Perşembe gününün güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki 19 Mayıs 2022 Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 MAYIS 2022 DUYURULARI! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 19 Mayıs 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 19 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

19 Mayıs 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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