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İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı: 5 ilçede su kesintisi!

25.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak edildi. İSKİ'den yapılan açıklamada Büyükçekmece, Bağcılar, Sarıyer, Sultanbeyli ve Silivri detayı dikkat çekti. Peki 25 Ağustos 2022 sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı: 5 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İSKİ'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Yapılan açıklamada Büyükçekmece, Bağcılar, Sarıyer, Sultanbeyli ve Silivri detayı dikkat çekti. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Ağustos 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 5 ilçede su kesintisi olacağı ifade edildi.

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 07:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 06:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : Yol Çökmesı Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıkl

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar Silivri İSKİ su kesintisi
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