 İSTANBUL -  TAKSİM'DE  29 EKİM TÖRENİ

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ, İstanbul, DHA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Görüntü Dökümü:
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-Valinin çelenk bırakması
-Ordu komutanın çelenk bırakması
-İBB başkanının çelenk bırakması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Çelenk detayı
-Genel ve Detay
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