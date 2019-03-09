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İSTANBUL - TAKSİM'DE SICAK HAVA YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA İstanbul hava sıcaklığı arttı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
İstanbul hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluştur. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim'deki kalabalık
-İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk
-Detaylar

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