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İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntüye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de cadde üzerinde zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşüren abartı egzozlu tanker sürücüsü sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntüye para cezası

Küçükçekmece’de cadde üzerinde zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşüren abartı egzozlu tanker sürücüsü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 2 bin 588 lira idari para cezası kesildi.
Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerinde önceki gün kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı olan tankerle ilerleyen bir sürücü, akan trafikte “slalom” yaparak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerlediği anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Tankeri men edilip para cezası kesildi
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerini incelemeye alan polis, 34 ZB 6333 plakalı tanker sürücüsünün Yunus H. olduğunu tespit etti. Sürücünün belirlenmesinin ardından tanker, emniyet otoparkına çekildi. Sürücü Yunus H’ye ise, “abartı egzoz” maddesinden bin 228 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas” maddesinden bin 228 lira, “ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak” maddesinden ise 132 lira olmak üzere toplamda 2 bin 588 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan sürücünün 34 ZB 6333 plakalı tankeri ise teknik şartlarını yerine getirene kadar trafikten men edildi.

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