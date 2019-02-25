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İstanbul trafiğinde son durum (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 08:55 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.
İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu.

(FOTOĞRAF)

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