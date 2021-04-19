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İstanbul'un 36 yıllık değişimi Google Earth'te görüntülendi!

19.04.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Google Earth servisi ile İstanbul'un yıllar içerisinde yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Teknoloji devi, Google Earth Timelapse özelliği ile 1984'ten günümüze kadar İstanbul'u görüntüledi.

İstanbul'un 36 yıllık değişimi Google Earth'te görüntülendi!

Google Earth servisi geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almış ve Timelapse özelliği kazanmıştı. Bu özellik ile birlikte belirli bir bölgenin onlarca yıl boyunca yaşadığı değişim, elde edilen uydu görüntüleri aracılığıyla ortaya koyulmuştu. Böylece gezegenimizin değişimi oldukça net bir şekilde görüntülenmişti. Şimdi ise Google Earth Timelapse özelliği kullanılarak İstanbul'da yaşanan değişim, gözler önüne serildi.

Google İstanbul 1984
İstanbul'un Google Earth timelapse özelliği kullanarak elde edilen görüntülerinde, ilk olarak 1984 yılı var. 1984 yılının İstanbul'u ise yukarıda.

Google İstanbul 1987
1987 yılının uydu görüntülerinde ise İstanbul aynı yukarıdaki gibi görünüyor.

1988
Google, Timelapse'in arkasındaki teknolojiyi oluşturmak için Carnegie Mellon Üniversitesi'nin CREATE Lab'ı ile işbirliği yapmış. Yukarıdaki fotoğrafta ise İstanbul'un 1988 yılındaki hali görünüyor.

1989
Google küresel değişimleri göstermek adına tam 20 petabayt uydu görüntüsü kullanmış. Bu oldukça büyük bir rakam. İşte o uydu görüntülerinden biri, İstanbul'un 1989'daki hali.

1990
90'lı yılların başında, yani 1990'da İstanbul uydulara böyle yansımış.

1999-2000
1999-2000 yılları İstanbul için oldukça önemli tarihlerdi. Zira 17 Ağustos 1999 depremi ile İstanbul'da birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Yüzlerce can kaybı yaşandı. Deprem sonrası, 2000 yılında İstanbul ise böyle görüntülendi.

2001
2001'de İstanbul

2002
2002'de İstanbul

2003
2003'te İstanbul

2004
2004'te İstanbul

2005
2005'te İstanbul

2006
2006'da İstanbul

2007
2007'de İstanbul

2008
2008'de İstanbul

2009
2009'da İstanbul

2010
2010'da İstanbul

2011
2011'de İstanbul

2012
2012'de İstanbul

2013
2013'te İstanbul

2014
2014'te İstanbul

2015
2015'te İstanbul

2016
2016'da İstanbul

2017
2017'de İstanbul

2018
2018'de İstanbul

2019
2019'da İstanbul

2020
Ve son olarak, 2020'de İstanbul. Siz de g.co/Timelapse adresine girip, arama çubuğuna İstanbul veya başka bir konum yazarak yaşanan değişimi görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google İstanbul
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