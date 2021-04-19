İstanbul'un 36 yıllık değişimi Google Earth'te görüntülendi!

Google Earth servisi geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almış ve Timelapse özelliği kazanmıştı. Bu özellik ile birlikte belirli bir bölgenin onlarca yıl boyunca yaşadığı değişim, elde edilen uydu görüntüleri aracılığıyla ortaya koyulmuştu. Böylece gezegenimizin değişimi oldukça net bir şekilde görüntülenmişti. Şimdi ise Google Earth Timelapse özelliği kullanılarak İstanbul'da yaşanan değişim, gözler önüne serildi.
İstanbul'un Google Earth timelapse özelliği kullanarak elde edilen görüntülerinde, ilk olarak 1984 yılı var. 1984 yılının İstanbul'u ise yukarıda.
1987 yılının uydu görüntülerinde ise İstanbul aynı yukarıdaki gibi görünüyor.
Google, Timelapse'in arkasındaki teknolojiyi oluşturmak için Carnegie Mellon Üniversitesi'nin CREATE Lab'ı ile işbirliği yapmış. Yukarıdaki fotoğrafta ise İstanbul'un 1988 yılındaki hali görünüyor.
Google küresel değişimleri göstermek adına tam 20 petabayt uydu görüntüsü kullanmış. Bu oldukça büyük bir rakam. İşte o uydu görüntülerinden biri, İstanbul'un 1989'daki hali.
90'lı yılların başında, yani 1990'da İstanbul uydulara böyle yansımış.
1999-2000 yılları İstanbul için oldukça önemli tarihlerdi. Zira 17 Ağustos 1999 depremi ile İstanbul'da birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Yüzlerce can kaybı yaşandı. Deprem sonrası, 2000 yılında İstanbul ise böyle görüntülendi.
2001'de İstanbul
2002'de İstanbul
2003'te İstanbul
2004'te İstanbul
2005'te İstanbul
2006'da İstanbul
2007'de İstanbul
2008'de İstanbul
2009'da İstanbul
2010'da İstanbul
2011'de İstanbul
2012'de İstanbul
2013'te İstanbul
2014'te İstanbul
2015'te İstanbul
2016'da İstanbul
2017'de İstanbul
2018'de İstanbul
2019'da İstanbul
Ve son olarak, 2020'de İstanbul. Siz de g.co/Timelapse adresine girip, arama çubuğuna İstanbul veya başka bir konum yazarak yaşanan değişimi görebilirsiniz.
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