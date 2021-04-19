İstanbul'un 36 yıllık değişimi Google Earth'te görüntülendi!

Google Earth servisi geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almış ve Timelapse özelliği kazanmıştı. Bu özellik ile birlikte belirli bir bölgenin onlarca yıl boyunca yaşadığı değişim, elde edilen uydu görüntüleri aracılığıyla ortaya koyulmuştu. Böylece gezegenimizin değişimi oldukça net bir şekilde görüntülenmişti. Şimdi ise Google Earth Timelapse özelliği kullanılarak İstanbul'da yaşanan değişim, gözler önüne serildi.



İstanbul'un Google Earth timelapse özelliği kullanarak elde edilen görüntülerinde, ilk olarak 1984 yılı var. 1984 yılının İstanbul'u ise yukarıda.



1987 yılının uydu görüntülerinde ise İstanbul aynı yukarıdaki gibi görünüyor.



Google, Timelapse'in arkasındaki teknolojiyi oluşturmak için Carnegie Mellon Üniversitesi'nin CREATE Lab'ı ile işbirliği yapmış. Yukarıdaki fotoğrafta ise İstanbul'un 1988 yılındaki hali görünüyor.



Google küresel değişimleri göstermek adına tam 20 petabayt uydu görüntüsü kullanmış. Bu oldukça büyük bir rakam. İşte o uydu görüntülerinden biri, İstanbul'un 1989'daki hali.