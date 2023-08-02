HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı, 10 barajın toplam doluluk oranı...

İstanbul'un barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı, 10 barajın toplam doluluk oranı...

02.08.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcakların etkisiyle birlikte İstanbul'un ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi. İSKİ verilerine göre 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,71'e düştü. Prof. Dr. Halim Orta, İstanbul'un barajlarının doluluk oranının normalde yüzde 60'ların üzerinde olması gerektiğini belirterek, "Bunlar sadece içme ve kullanma suyu olarak yeterli olabilecek mi? Bizlere yetecek mi bu da bilinmeyen bir konu" dedi.

İstanbul'un barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı, 10 barajın toplam doluluk oranı...

Kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında İstanbul'un içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,71'e düştü. 2 Ağustos 2023 itibarıyla Ömerli 69,75, Darlık 52,67, Elmalı 27,83, Terkos 23,81, Alibey 18,4, Büyükçekmece 17,42, Sazlıdere 20,58, Istrancalar 34,84, Kazandere 7,69, Pabuçdere 4,72 olarak ölçüldü. Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar barajlarının doluluk oranının ciddi bir şekilde düştü, bazı bölümler kurudu. Barajların kuruyup, otlarla kaplandığı bölümlerinde ise besicilerin hayvanlarını otlattıkları görüldü.

istanbulun-suyunu-saglayan-barajlarda-doluluk-orani-yuzde-36ya-dustu_9088_dhaphoto3

"YÜZDE 60'LARIN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, barajların doluluk oranının son yılların en düşük seviyesine indiğini söyledi. Prof. Dr. Orta, "Ülkemizde yaklaşık 24 milyon hektarlık tarım arazisinin sadece yüzde 25'i sulanabilmekte. Yüzde 75 'i yağışa bağlı kullanılabilir nitelikte, yüzde 25'lik kısımda da yer üstü su kaynaklarından gelen bir kaynak var. Örnek verecek olursak; İstanbul'da su seviyesi olarak yüzde 40'ın altındayız. Şu anda 60'lar üzerinde olmamız gerekirken yüzde 35'lik bir yerdeyiz. Bunlar sadece içme ve kullanma suyu olarak yeterli olabilecek mi? Bizlere yetecek mi bu da bilinmeyen bir konu. Dolayısıyla üreticiler çaresizlik içerisinde. Tarladaki ürününü kurtarmak için yer altı su kaynaklarına sarılanlar var. Yer altı sularının da bilinçsiz olarak kullandığımızdan dolayı su seviyeleri oldukça azaldı. Suyu yer altından çıkarmak da çok pahalı bir çözüm zaten, bilinçsizlik de burada başlıyor. Bizler yer üstü su kaynaklarımızı yeterli seviyede geliştiremediğimiz için bu sefer yer altı sularımız da tükeniyor. Bizim baraj ve gölet sayımız çok az. Kurak dönemler de çok uzun sürünce haliyle zorlu süreçler geçirdik. Düşen yağışlar sebebiyle yeterli miktarda su bulunmadı. Sanayi, tarım ve hemen hemen tüm sektörler de yer altı sularına rağbet gösterince bu sefer bilinçsiz kullanım arttı. Yer altı sularında da seviyelerde azalma görülüyor" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrampaşa'daki iş merkezinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiBayrampaşa'daki iş merkezinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Dolmuş şoförüne kurşun yağdırmıştı Cinayetin nedeni ortaya çıktıDolmuş şoförüne kurşun yağdırmıştı Cinayetin nedeni ortaya çıktı
MSB duyurdu! "Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"MSB duyurdu! "Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ baraj

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.