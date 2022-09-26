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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi! İşte barajlardaki son durum...

26.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yaz aylarındaki sıcaklıklar nedeniyle yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü. İstanbul'da en fazla doluluk oranı Büyükçekmece'de, en düşük doluluk oranı ise Istrancalar'da ölçüldü.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi! İşte barajlardaki son durum...

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. 26 Eylül itibarıyla doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk en son 2020'de yüzde 50'nin altına gerilemişti.

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İŞTE İSTANBUL'UN BARAJLARINDA SON DURUM

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek 49,85 seviyelerine indi. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32,28, Büyükçekmece'de yüzde 56,58, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 51,67, Istrancalar'da yüzde 29,02, Kazandere'de yüzde 43,52, Ömerli'de yüzde 51,81, Pabuçdere'de yüzde 29,14, Sazlıdere'de yüzde 48,75, Terkos'ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

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Söz konusu verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 639,42 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 433 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 232,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 811,52 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Eylül günü baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 53,52, 2013'te yüzde 51,4, 2014'te yüzde 17,99, 2015'te yüzde 62,4, 2016'da yüzde 46,07, 2017'de yüzde 54,72, 2018'de yüzde 55,65, 2019'da yüzde 50,57, 2020'de yüzde 38,6, 2021'de ise 52,06 olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj
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