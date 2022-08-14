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İstanbul'un göbeğinde kiracı gerilimi: Mahsur kaldılar! "Özür dileyerek konuşuyorum, bu da hayvanlık yani'

14.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir bina için yıkım kararı alındı. Binada oturan ve kira sözleşmeleri bitmemiş 3 kiracı ise binayı terk etmedi. Bunun üzerine müteahhit firma sokağa ve binanın girişine moloz dökerek apartmana yaya girişini engelleyince gerilim yaşandı. Apartman sakinlerinden Metin Göktaş, tepkisini "Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama" sözleriyle dile getirdi.

İstanbul'un göbeğinde kiracı gerilimi: Mahsur kaldılar! "Özür dileyerek konuşuyorum, bu da hayvanlık yani'

Hakkında yıkım kararı verilen binada oturan, sözleşmeleri bitmeyen kiracılar müteahhit firmanın apartmanın girişine uyarılara karşın moloz dökmesine tepki gösterip olayı emniyete bildirdi. Göktaş, kendilerine kağıt gelmediğini ve daire sahiplerine söylenmediğini belirterek "Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir" diye konuştu.

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Kadıköy’de yıkım kararı alınan binada bulunan kiracılar, kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi.

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Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler, tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olayı emniyete bildiren bina sakinleri, molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılmasını istedi.

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“DAĞDA MI YAŞIYORUZ, MOLOZ DÖKMEK NEDİR?”

Apartman sakini Metin Göktaş şöyle konuştu:

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“Burası müteahhide verilmiş. Daire sahiplerine söylemeye bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt filan gelmedi. Kadıköy’ün göbeğinde yaşıyoruz, görüyorsunuz durumu yani. Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama. Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar, ’Baba evden çıkamıyoruz’ diye. Ben de aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir?”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Kiracı
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