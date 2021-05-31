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  4. İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler! Pandemiye rağmen parti yapmışlar

İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler! Pandemiye rağmen parti yapmışlar

31.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Harbiye'de koronavirüs pandemisi nedeniyle yasaklanan eğlence kurallarını önemsemeyen grup, restoranda doğum günü partisi düzenledi. İhbar üzerine mekana giden polis ekipleri, partiye baskın düzenledi. Ekipler, mekanda bulunan kişilere toplam 55 bin 504 lira para cezası uyguladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye’de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

SALGINI UNUTUP DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ VERDİLER

İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü. Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. İşlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.

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İHA

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