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  4. İstanbul'un göbeğinde zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırı! Uyarılara rağmen izinsiz afiş astılar ve... "Pes" dedirten anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırı! Uyarılara rağmen izinsiz afiş astılar ve... "Pes" dedirten anlar kamerada

30.06.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta 24 Haziran’da meydana gelen dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Şoke eden olayda uyarılara rağmen izinsiz afiş asan grup kendilerini bir kez daha uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Zabıtaya bıçak çeken ve süpürge sopasıyla vuran saldırganlar olay yerinden kaçtı. “Pes” dedirten görüntülere sahne olan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un göbeğinde zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırı! Uyarılara rağmen izinsiz afiş astılar ve... "Pes" dedirten anlar kamerada

Akıllara durgunluk veren olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler’de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden Zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy’de afiş asarken gördü. Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde, afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti.

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BIÇAKLA TEHDİT ETTİ, SIRTINA SOPAYLA VURDU

Zabıtanın karşılık vermesi üzerine, aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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